Nicolas Anelka'dan F.Bahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka'nın Netflix'te hayatını anlatan belgeselde sarı lacivertli kulübe sadece 45 saniye yer verilmiş ve bunun yayıncı kuruluştan kaynaklandığı iddia edilmişti

94 dakikalık belgeselde Fenerbahçe günlerinin çok az olmasının nedeni merak edilirken Anelka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

Anelka, Fenerbahçe ile ilgili hazırlanan kısımların yapımcı tarafından kesildiğini söylerken ilerleyen günlerde Fenerbahçe günlerinin de yer alacağını kaydetti;

"Belgeselimde Fenerbahçe ile ilgili kısımlar Netflix tarafından, kendilerinden camiama olan sevgime saygı duymalarını rica etmeme rağmen süre sebebiyle kesilmiştir. Fenerbahçe taraftarı benim için çok kıymetlidir. Uzun versiyon için çözüm bulmaya çalışıyorum"

Fransız eski futbolcu, paylaşımında şu sözleri kullandı

