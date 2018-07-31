Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yapıyorum!

Beşiktaş, PSV Eindhoven’in stoperi Nicolas Isimat Mirin’i kadrosuna kadrosuna katabilir.

Fransız haber sitesi Foot Mercato’ya açıklamalarda bulunan Isimat-Mirin, Beşiktaş’tan teklif aldığını söylerken “Beşiktaş ile anlaşmaya çalışıyoruz. Transfer olmak istediğim profilde bir takım. Görüşmelerde 2-3 ufak detay kaldı" ifadelerini kullandı.

18 Temmuz’da Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçında Bafetimbi Gomis ile Beşiktaş hakkında konuştuğunu söyleyen 26 yaşındaki stoper “Gomis Türkiye Ligi'nin iyi bir lig olduğunu ve oynarken mutluluk duyduğunu söyledi. Kararımı kısa süre içerisinde vereceğim” şeklinde konuştu.

Hollanda ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mirin, geçen sezon 37 maçta forma giydi, 2 gol attı.

Kariyerine Valenciennes’de başlayan Fransız oyuncu, 2013’de 4 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer oldu. Sağ bek pozisyonunda da oynayabilien Mirin, 2015’te 2.4 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’ın kadrosuna dahil oldu.

(NTV)





