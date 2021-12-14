Nicolas Otamendi evinde elleri kelepçelendi sonra soyuldu

Korkutucu olay takımının deplasmanda Famalicao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşandı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, elleri kelepçelenen ve boynuna kemer takılan Arjantinli stoperin evinden 300 bin Euro değerindeki mücevher, saat ve nakit parası çalındı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Sporcu ve ailesi, yaşadıkları durumun yarattığı büyük rahatsızlığa rağmen iyi durumdarlar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaların yürütülmesini beklerken, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine tüm medya tarafından saygı gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

33 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu Eylül 2020'de Manchester City'den Benfica'ya transfer olmuştu.



