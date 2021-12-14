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  4. Nicolas Otamendi evinde elleri kelepçelendi sonra soyuldu

Nicolas Otamendi evinde elleri kelepçelendi sonra soyuldu

14.12.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benfica'nın stoperi Nicolas Otamendi, eşi ve çocuğuyla evindeyken 4 hırsızın saldırısına uğradı.

Nicolas Otamendi evinde elleri kelepçelendi sonra soyuldu
Nicolas Otamendi

Nicolas Otamendi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Benfica
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Korkutucu olay takımının deplasmanda Famalicao'yu 4-1 mağlup ettiği maçın ardından yaşandı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, elleri kelepçelenen ve boynuna kemer takılan Arjantinli stoperin evinden 300 bin Euro değerindeki mücevher, saat ve nakit parası çalındı.

Benfica'dan yapılan açıklamada, "Sporcu ve ailesi, yaşadıkları durumun yarattığı büyük rahatsızlığa rağmen iyi durumdarlar" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmaların yürütülmesini beklerken, oyuncunun ve ailesinin mahremiyetine tüm medya tarafından saygı gösterilmesi" çağrısında bulunuldu.

33 yaşındaki Arjantinli milli oyuncu Eylül 2020'de Manchester City'den Benfica'ya transfer olmuştu.


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