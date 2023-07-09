Nicole Williams bebeğiyle podyuma çıktı! Küçük bikinisiyle sergilediği fiziği olay oldu

2017 yılında nikah masasına oturan Amerikan futbolu oyuncusu Larry English ve model Nicole Williams kısa süre önce bebeklerini kucaklarına aldı. Miami'de düzenlenen defilede ünlü model, eşiyle birlikte podyuma çıkmış ve hamile olduğunu duyurmuştu.

Güzel model doğumdan sonra da ilginç bir ana imza attı.

Nicole Williams Miami, Florida'daki Sports Illustrated defilesinde ezber bozdu. Yeni anne Nicole Williams English, yeni doğan kızı India Moon'u podyumda gururla taşıdı.

English, daha sonra izleyicilere fiziğinin daha iyi görünmesini sağlamak için, göğsünün altından bağlanan askıları olan siyah bir bikiniyle podyumdaydı.

Doğumdan sonra kilolarını hızlıca veren ve podyumda ezber bozan model o anları da paylaşarak "Dün gece çok gerçeküstü hissettim ve çok duygusalım" dedi.





