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Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

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GÜNDEM  | 28.09.2019 05:02 | Son Güncelleme

Mersin’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik (50), öğrenci velisinin saldırısı sonucu darp edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Özçelik'in şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren veli gözaltına alındı.

Nigar öğretmen sınıfın ortasında darp edildi! 'Birazdan eşim gelecek, görürsün sen'

Olay, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'nda meydana geldi. Sınıf öğretmeni Nigar Özçelik, önceki gün koridor bir öğrenciyi sınıfa girmesi konusunda uyardı. Ertesi gün okula gelen öğrencinin anne ve babası çocuklarını ittiğini öne sürdükleri Özçelik ile tartıştı. Öğrencinin babası tartışma sırasında Özçelik'i saldırdı. Diğer öğretmenlerin müdahalesi ile saldırgan veli uzaklaştırılırken, aldığı darbelerle yaralanan öğretmen Özçelik, okula çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özçelik, tedavisi tamamlandıktan sonra Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldu.

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Olayın sınıfta derse girdiği sırada meydana geldiğini belirten Özçelik,, "Bir kadın sınıfın kapısını açtı. Ben de yardımcı olmak amacıyla buyurun dedim. Kadın birden bana hakaret etmeye başladı, ‘Sen benim oğlumu nasıl tutarsın. Sınıfına itersin' diye. Ben de olayı açıklamaya çalıştım, bana kötü cümleler kullandı. 'Birazdan eşim gelecek görürsün sen' dedi. Daha sonra eşi geldi, ona da açıklamaya çalıştım. Saçımı tutup çekti. Bunun üzerine ben kaçtım. Yeniden saçımdan yakalayarak sınıfın kapısına sıkıştırdı, vurdu. Kapı da açık, çocuklar da gördüler. Öğretmen arkadaşlar beni kurtarmaya çalıştılar. Bunun üzerine çocuklar ağladı, ben de kendimden geçtim" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Olayın duyulmasının ardından Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serbülent Sevdi de, hastanede Özçelik'i ziyaret etti. Sevdi, hem bir kadına hem de bir öğretmene yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, Özçelik'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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