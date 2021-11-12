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Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

12.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde'de deprem tatbikatı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Yerel Düzey Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Bor ilçesi eski Kaynarca köyünde yapılan tatbikata, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Sağlık ve Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları, polis ve jandarmadan oluşan 174 personel katıldı, 31 araç kullanıldı.

Senaryo gereği, AFAD ekiplerine merkez üssü eski Kaynarca köyü olan 5,1 büyüklüğündeki depremde okul, lojman ve evlerde göçük meydana geldiği ve enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı.

Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan Türk Kızılay, afetzedelere, çay, çorba, battaniye gibi yardımlarda bulundu.

Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, TAMP'ın amacının afet öncesi ve sonrasında hazırlık ve müdahale eylemlerinin başarılı şekilde yerine getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

TAMP'ın öncelikleri arasında canlıların hayatının kurtarılmasının yer aldığını vurgulayan Mızrak, "Akabinde hayatın, durağan faaliyetlerin devamlılığını sağlamak önceliklerimiz arasında. Yine afet sonrasında ekonomik ve sosyal düzeni yerine getirmeyi ve kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin de deprem kuşağında yer aldığını, sık sık afetlere maruz kaldığını biliyoruz. Geçen yıl Obruk köyümüzde yaşadığımız depremi de örnek olarak gösterebiliriz. Bu amaçla AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimizce güzel bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

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