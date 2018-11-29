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Nihad Djedovic'in Ibrahimovic'e benzerliği şaşkına çevirdi!

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 29.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Böyle benzerlik görülmedi! Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e ikiz kardeşi gibi benzeyen basketbolcu Nihad Djedovic, bu benzerlikten dolayı sokağa çıkamadığını söyledi.

Nihad Djedovic'in Ibrahimovic'e benzerliği şaşkına çevirdi!

Bosna Hersek asıllı İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e yetenek açısından olmasa da fiziksel açıdan tıpatıp benzeyen Nihad Djedovic, Bayern Münih'te basketbol oynuyor.

Boşnak basketbolcu saçlarını uzatmasıyla, golcü futbolcuya olan benzerlik oranını artırırken, insanların kendisini Ibrahimovic zannetmesinden yakındı.

Verdiği röportajda geçtiğimiz yaz Paris'e gittiğini aktaran Djedovic, "3 günlüğüne Paris'teydim. Kaç kişinin beni durdurup benimle fotoğraf çekilmek istediğini sayamam. İnanılmazdı" itirafında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
nihad djedovic zlatan ibrahimovic

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saçını bıyıgını kes memnun degilsen
Benena?
ibraya benzemek için elinden geleni yapmışsın, kes saçını sakalını bıyığını o zmn bilader..
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