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Nihal Candan cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu! Seçil Erzan sürprizi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.04.2024 21:46
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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan tahliye edilmişti. Candan cezaevinden çıktıktan sonra açıklamalarda bulundu. Psikolojik olarak zorlandığını ifade eden Candan, "İnsan en çok ailesini özlüyor. Benim ailemden bir parça yanımdaydı, o benim şansımdı" dedi. Öte yandan Candan'ın açıklamasından Seçil Erzan sürprizi ortaya çıktı.

Kamuoyunun yakından tanıdığı Bahar ve Nihal Candan kardeşler suç örgütü üyeliği ve kara para aklama iddiaları gibi suçlamalarla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklandı. Mahkeme süreci devam eden kardeşlerden Nihal Candan'ın geçtiğimiz gün yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar dolayısıyla 37 kiloya düştüğü ve anoreksiya teşhisiyle tahliye edildi.

SEÇİL ERZAN SÜRPRİZİ

Hapishaneden çıkan Candan Kanal D Haber'e konuştu. "Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan, koğuşlarını Seçil Erzan ile paylaştıklarını açıkladı.

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İşte Nihal Candan'ın açıklamasından satır başları:

"Başlarda daha zordu tabii ki ama hep kardeşimle birbirimize destek çıktık. Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz diye hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana. Hatalarımız vardır, doğrudur. Bir iki küçük çocuğa kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmadı.

Kitaplarımız vardı, yeri geldi televizyon dizilerimiz vardı. Kantin var bir gün, alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık. İnsan en çok ailesini özlüyor. Benim ailemden bir parça yanımdaydı, o benim şansımdı.

Seçil Erzan ile aynı koğuştaydık. Pek bir sorun yaşamadık. Seçil izlemiyor haberi diye biz haber izlemiyorduk."

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