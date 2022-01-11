Nihal Candan'dan olay İzzet Yıldızhan paylaşımı! ''Bana sapık gibi geliyor!''

Gülşen ve Hande Yener hakkında yaptığı''Sahneye de külotla çıkmayın ya!'' yorumuyla olay yaratan İzzet Yıldızhan'a bir tepki de Nihal Candan'dan geldi.

''BANA SAPIK GİBİ GELİYOR''

Nihal Candan, külot yorumuyla gündem olan İzet Yıldızhan'a, ''Bu tarz açıklamalar yapan erkekler bana sapık gibi geliyor. Sizce? Rihanna giyebiliyor da bizimkiler neden giyemiyormuş? Yes style, no porn'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzzet Yıldızhan, muhabirlerin kendisine yönelttiği ''Gülşen ve Hande Yener'in sahne kıyafetleri, müziklerinin önüne geçiyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna verdiği yanıtla, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yıldızhan, ''Burası Türkiye. Her sanatçının kendine ait bir yaşam biçimi var. Bu kendisine yakıştırmasıyla, kabullenmesiyle ilgili. 'Bu toplumun değer yargılarıyla bir işim yok' diyenler var. Ama 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, burada milyonlarca para kazanıyorum' diye düşünürse, bu topluma göre yaşaması lazım. Sahnenin gerekliliği vardır ama külotla da çıkmayın ya! Evde aileler izliyor. Sanatçı arkadaşlarımdır, birbirimize 'merhaba' veriyoruz ama lütfen... Benim kızım, oğlum sizi seyrediyor. Külotla, mayoyla sahne olmamalı.'' ifadelerini kullanmıştı.

HANDE YENER'DEN YANIT GELDİ

İzzet Yıldızhan'ın açıklamaları ardından sessizliğini bozan Hande Yener, ''Ülkeye rezil olanlar ahkam kesiyor ya! Bir de deneyip deneyip bir şey olamayanlar... En çok da buna gülüyorum'' sözleriyle dikkat çekti.

''ÇOK KORKUYORUM''

İzzet Yıldızhan'a bir tepki de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Vuslateri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Çok korkuyorum sahnede ne giyeceğimize İzzet Yıldızhan karar verecek diye'' ifadelerini kullandı.



