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Nihal Candan'dan Survivor açıklaması: Tuvaletimizi yapıp...

27.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar-Nihal Candan kardeşler Cake mosq'un Youtube kanalına konuk oldu. Nihal Candan Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.

Athena’nın “Ses Etme” parçasının klibinden de tanınan drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek) Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programında Bahar-Nihal Candan kardeşleri konuk etti.

Ekran Alıntısı

Daha önce Survivor'da yarışan Nihal Candan ilginç sözleriyle dikkat çekti. Nihal Candan açıklamasında "Kahve krizlerinde kahve istiyordum ama kurallar ciddi. Bir ara bayılma numarası bile yaptım. Ama at şekeri gibi bir şey verdiler. Bir daha bayılmam dedim. Tuvalet de yok ama adamız var. Adamızda istediğimiz bölgeyi işaretleyebiliyoruz. Kimse karışmıyor. Tuvaletten çıkıp hemen denize giriyorduk. Bunları bana neden anlattırıyorsun?" dedi.

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Bahar Candan Nihal Candan
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