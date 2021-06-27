Nihal Candan'dan Survivor açıklaması: Tuvaletimizi yapıp...

Athena’nın “Ses Etme” parçasının klibinden de tanınan drag queen Cake Mosque (Onur Gökhan Gökçek) Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen adlı Youtube programında Bahar-Nihal Candan kardeşleri konuk etti.

Daha önce Survivor'da yarışan Nihal Candan ilginç sözleriyle dikkat çekti. Nihal Candan açıklamasında "Kahve krizlerinde kahve istiyordum ama kurallar ciddi. Bir ara bayılma numarası bile yaptım. Ama at şekeri gibi bir şey verdiler. Bir daha bayılmam dedim. Tuvalet de yok ama adamız var. Adamızda istediğimiz bölgeyi işaretleyebiliyoruz. Kimse karışmıyor. Tuvaletten çıkıp hemen denize giriyorduk. Bunları bana neden anlattırıyorsun?" dedi.

