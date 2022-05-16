Nihal Candan daracık mini şortlu pozuyla olay yarattı! Kalçalarını gösterdi...

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla herkesin dikkatini çeken Nihal Candan, pozlarına bir yenisini daha ekledi. Daracık siyah mini şortuyla paylaşımlarda bulunan Nihal Candan, adeta büyüledi. Nihal Candan'ın pozları sonrasında Instagram adeta alev aldı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla nefes kesen Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çırılçıplak paylaşımla gündeme gelmişti. Yatak üzerinde çıplak pozunu paylaşan Nihal Candan, adeta olay yaratmıştı.

BU SEFER MİNİ ŞORTUYLA POZU OLAY OLDU

Paylaşımlarında hız kesmeyen güzel fenomen, bu seferde daracık mini şortuyla verdiği pozla olay yarattı. Arkasını dönerek kalçalarını sergileyen Nihal Candan'ın şortlu pozu takipçilerinin dikkatini çekti.

İşte güzel fenomenin dikkat çeken pozları;





