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Nihal Candan göğüs dekoltesi ve yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Zayıflıktan öleceksin, yeter"

13.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda programı olarak yayınlanan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşan Nihal Candan, son dönemde paylaşımlarıyla çokça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı çıplak yatak fotoğraflarıyla gündeme gelen isim, bu defa boğaz kenarında verdiği göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbiseli pozlarıyla gündem oldu.

Nihal Candan göğüs dekoltesi ve yırtmaçlı elbisesiyle olay oldu! "Zayıflıktan öleceksin, yeter"

Seneler öncce ekranlarda yer alan İşte Benim Stilim programıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan, geçtiğimiz dönemde çıplak çekildiği yatak pozlarıyla olay olmuştu.

NİHAL CANDAN'IN GÖĞÜS DEKOLTELİ VE YIRTMAÇLI ELBİSELİ POZLARI OLAY OLDU!

Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunan Nihal Candan, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

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Fenomen isim geçtiğimiz günlerde transparan siyah elbisesiyle yatağa uzanarak poz vermişti.

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Candan, bu kez boğaz kenarında iki kız arkadaşıyla çekildiği göğüs dekolteli pozlarıyla olay oldu. Yırtmaçlı beyaz elbisesiyle dikkat çeken ismin fotoğrafına ise takipçilerden yorum yağdı.

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"ZAYIFLIKTAN ÖLECEKSİN, YETER"

Candan'ın paylaşımına bir takipçisinin ise "Zayıflıktan öleceksin Nihal, yeter abartma artık" yorumunda bulunması dikkat çekti.

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Fenomen isim geçtiğimiz günlerde yatakta kıyafetsiz çekildiği pozları "NudeArt baby devamı onlyMe" notuyla paylaşmıştı.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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