Nihal Candan havuz kenarında sere serpe uzandı! Göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Ekranların sevilen programlarından olan ve geçtiğimiz senelerde yayınlanan İşte Benim Stilim ile şöhrete kavuşan Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Verdiği pozlarla gündem olmayı sürdüren Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde çıplak çekildiği havlu pozuyla ve ilginç kombiniyle olay olmuştu.

NİHAL CANDAN HAVUZ KENARINDA SERE SERPE UZANDI!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Nihal Candan'ın, Instagram hesabında 1 milyona yakın takipçisi bulunmakta.

Candan önceki günlerde transparan siyah elbisesiyle ve derin göğüs dekolteli mavi kombiniyle olay olmuştu.

Ünlü isim, bu kez havuz kenarında sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Göğüs dekoltesi dikkat çeken Candan, kırmızı bikinisiyle verdiği pozla gündem oldu.

İşte Nihal Candan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



