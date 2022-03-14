Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

Geçtiğimiz günlerde kalça kaldırma işlemi yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Küvette çıplak poz veren Nihal Candan, paylaşımına 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan...' notunu düştü.
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Nihal Candan, bu defa çıplak küvet pozlarıyla gündeme geldi. Paylaşımına Gülşen'in 'Lolipop' şarkısını ekleyen Nihal Candan, 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan' notuyla dikkat çekti.
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