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Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

14.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kalça kaldırma işlemi yaptırdığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Küvette çıplak poz veren Nihal Candan, paylaşımına 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan...' notunu düştü.

Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren fenomen Nihal Candan, bu defa çıplak küvet pozlarıyla gündeme geldi. Paylaşımına Gülşen'in 'Lolipop' şarkısını ekleyen Nihal Candan, 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan' notuyla dikkat çekti.

Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'

Nihal Candan küvetten çıplak pozlarını paylaştı! 'Tahtımı Gülşen'e kaptırmadan'


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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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