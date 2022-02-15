Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nihal Candan, bu defa mini şortlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Baş aşağı döndüğü anları paylaşan Nihal Candan, kalçasının açılmasını umursamadı.

Nihal Candan, ''Sahneye külotla çıkmayın'' diyen İzzet Yıldızhan'a inat paylaştığı bikinili pozlarına ''Ne diyorsun İzzet Abi?'' notunu düşmüştü.

Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlendikten sonra kendisine bir güzellik merkezi açtı.

Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.



