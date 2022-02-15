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  4. Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

15.02.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul ediyor. İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Nihal Candan, mini şortuyla spor yaparken baş aşağı döndüğü anları paylaştı.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Nihal Candan, bu defa mini şortlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Baş aşağı döndüğü anları paylaşan Nihal Candan, kalçasının açılmasını umursamadı.

Fenomen Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı dönünce dönünce kalçası açıldı

Fenomen Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı dönünce dönünce kalçası açıldı

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan, ''Sahneye külotla çıkmayın'' diyen İzzet Yıldızhan'a inat paylaştığı bikinili pozlarına ''Ne diyorsun İzzet Abi?'' notunu düşmüştü.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Doçent bir babanın kızı olan Nihal Candan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlendikten sonra kendisine bir güzellik merkezi açtı.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Instagram'da 800 bin takipçisi bulunan Nihal Candan, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan'ın adı, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı

Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı! Kalçasının açılmasını umursamadı


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Bahar Candan Nihal Candan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beynine kan gitmeyecek..tabi varsa..

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