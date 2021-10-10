Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı açıklaması: Arkadaki olağanüstü mimikleri...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Nihal Yalçın'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Oyuncu, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti. Tamer Karadağlı'nın Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

O anlar sosyal medyada tepki çekince Yalçın ödül töreni sonrası iki açıklama yaptı. Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

Yalçın daha sonra Güvenç Dağüstün'ün yorumuna da yanıtsız kalmadı. "Nihal'in önce ödülü alıp sonra konuşmasını yapması gerekirdi" yorumuna ünlü oyuncu "Evet çok heyecanlıydım. Ama törenden sonra arkadaki olağanüstü mimikleri görme fırsatım oldu" dedi.



