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Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı açıklaması: Arkadaki olağanüstü mimikleri...

10.10.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sosyal medyanın gündeminde. Yalçın, yaşananlarla ilgili ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreni, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi.

Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede; En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?Altın Portakal gecesine damga vuran anlar! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya: Sus mu dediniz?

Nihal Yalçın'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Oyuncu, ödülünü almadan hemen önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın tavırları dikkat çekti. Tamer Karadağlı'nın Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine bakması dikkat çekti. Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

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O anlar sosyal medyada tepki çekince Yalçın ödül töreni sonrası iki açıklama yaptı. Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" dedi.

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Yalçın daha sonra Güvenç Dağüstün'ün yorumuna da yanıtsız kalmadı. "Nihal'in önce ödülü alıp sonra konuşmasını yapması gerekirdi" yorumuna ünlü oyuncu "Evet çok heyecanlıydım. Ama törenden sonra arkadaki olağanüstü mimikleri görme fırsatım oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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