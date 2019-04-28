Nihat Doğan'dan Buket Aydın yorumu: Kovulmuş!

Kanal D ana haber yönetmeni ve spikeri Buket Aydın'ın iddialara göre tüm görevlerinden alınarak izne çıkartıldığı sosyal medyaya damga vurdu. Çıkan haberlere göre izin dönüşü Buket Aydın'ın kanal ile ilişkisinin kesileceği belirtiliyor.

Buket Aydın’ın Kanal D‘den kovulduğuna yönelik haberler sonrası Nihat Doğan “Kanal D’ye renk gelmiş“ paylaşımı yapıp “Dün beni ekmeğimden etmeyle sevinen şahıs bugün kovulmuş” dedi.

Türkücü Nihat Doğan ile haber spikeri Buket Aydın arasında daha önce "Nihat Doğan'ın iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu" haberi sonrası gerilim yaşanmıştı. Buket Aydın Nihat Doğan'ın hedefi olmuştu. Mahkemeye başvuran ünlü sunucu Doğan hakkında koruma kararı aldırmıştı.



