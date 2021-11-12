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Nihat Doğan: HDP olur başka olur, 2023'te adayım!

12.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programıyla ekrana dönen Nihat Doğan, 2023 yılında siyasete gireceğini söyledi. Doğan, "HDP olur başka olur, 2023'te adayım!" dedi.

Moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yorumculuğunu da Ebru Polat, Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın yaptığı Al Sana Haber programının yeni bölümünde siyaset konuşuldu. Doğan, şarkıcılığın yanı sıra 2023 yılında siyasete atılacağını belirtti.

"2023'TE SİYASET YAPACAĞIM"

Nihat Doğan açıklamasında, "Ben Erdoğan meselesine girmem. Siyaset yapacağım bunu da açık ve net söylüyorum. 2023'te siyaset yapacağım hangi parti olduğunu o zaman görürsünüz" dedi.

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Seyhan Soylu'nun "Nerede hangi partide siyaset yapacaksın? HDP'den mi?" sorusu üzerine konuşmaya devam eden Doğan, "Orası beni ilgilendirir. HDP olur başka olur o da siyasi bir partidir. Şu an şu partide siyaset yapacağım demiyorum. Belki bağımsız olacağım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan HDP Halkların Demokratik Partisi
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