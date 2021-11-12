Canlı yayında izleyenleri şaşkına çeviren atışma! Seyhan Soylu Bahar Candan'a beyin verdi

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ı Flash TV'de bir araya getiren 'Al Sana Haber' adlı programda yine dikkat çeken anlar yaşandı.

"BAZEN BEYNİNİ ALIYORSUN, GÖTÜRÜYORSUN"

Seyhan Soylu'nun elinde beyin yemeğiyle stüdyoya girdiğini gören Bahar Candan, "Aaaa beyin geldi" demesi üzerine Soylu, Candan'a "Canım sana duble geldi. Aklınıza malik olalım diye. Aklımızı yerine getirelim diye.

Bazen böyle beynini alıyorsun, götürüyorsun. Ondan dolayı da salata olarak söyleyecektim. Özel, içine avakadolar falan..." demesi üzerine bozulan Bahar Candan'dan yanıt gecikmedi.

"HEMEN DÜZELTİN"

"Benim IQ'm 192! Teşekkürler, bunu siz yiyebilirsiniz" diyen Bahar Candan, sinirlenerek "Hemen düzeltin benim IQ'm 92 değil arkadaşlar, 192!"

Seyhan Soylu'nun "Kime ölçtürdün, nerede yaptırdın, torpilli mi?" sorularına bozulan Bahar Candan, "Canlı yayına beyin getirmek de az bir IQ değil Seyhan" diyerek sitem etti.

