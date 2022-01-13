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Nihat Doğan sinirlendi! "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

13.01.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu İzzet Yıldızhan'ın açıklamalarını konuşurken Nihat Doğan'a sert çıktı. Sisi'nin İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?" sorusuna sinirlenen Nihat Doğan "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var" sözleriyle tepki gösterdi.

Nihat Doğan sinirlendi! "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var"

Al Sana Haber yorumcuları Seyhan Soylu ve Nihat Doğan canlı yayında kavga etti. Kavga ise Sisi'nin “Sen bunlara laf söylüyorsun ama aralarında en zamparası da sensin. İzzet Yıldızhan ile otelde basılan sen değil miydin?” sözleri sebebiyle çıktı.

Nihat Doğan İzzet Yıldızhan'a tepki göstermesinin ardından programdaki moderatör Soylu tarafından bu sözlerle eleştirilince ortam gerildi. Nihat Doğan önce “Benim hiç öyle bir basılma olayım yok. Açılan bir davam veya mahkemem de yok. Konu ben olunca nedense oklar bana dönüyor ama bu konuyu açtığın için de seni kınıyorum" diyerek kendini savundu ardından Sisi'yi tehdit etti.

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"ESKİ ABLALAR MELEK OLDU!"

Nihat Doğan "Senin de elimde çırılçıplak fotoğrafların var. Kafamı bozarsan buradan paylaşırım. Eşarbı takıp Eyüp Sultan’ a gidiyorsun. Kasnak yuvarlandı elek oldu, eski ablalar melek oldu” diyerek Seyhan Soylu'yu hedef aldı.

Bunun üzerine Seyhan Soylu “Ben asla inkar etmedim ki bunları. Hep anlattım. Ama 20 senedir muhafazakar bir hayat sürüyorum” dedi.

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Nihat Doğan Seyhan Soylu
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