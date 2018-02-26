Nihat Doğan, Survivor oyununu kazandığını sanınca...

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda İpek Yaşar-Anıl Berk Baki ile Sema Aydemir-Nihat Doğan karşı karşıya geldi.

Gönüllüler, sayı alınca oyun alanından çekildi. Bu sırada mücadelenin devam ettiğini zanneden Nihat Doğan kovayı düşürünce kazandığını zannetti. Bu esnada ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, "Nihat kazandım zannediyor. Survivor'da gördüğüm en ilginç kazanamama sahnesi bu oldu" dedi.

Nihat Doğan sevincini tişörtünü çıkararak gösterdi. Daha sonra farkına varan Nihat kimin kazandığını takım arkadaşlarına sordu. O anlar herkesi güldürdü.