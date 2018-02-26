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Nihat Doğan, Survivor oyununu kazandığını sanınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Survivor 2018 dokunulmazlık oyununda, Nihat Doğan kazandığını sandı, o anlar herkesi kahkahaya boğdu

Nihat Doğan, Survivor oyununu kazandığını sanınca...

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununda İpek Yaşar-Anıl Berk Baki ile Sema Aydemir-Nihat Doğan karşı karşıya geldi.

Gönüllüler, sayı alınca oyun alanından çekildi. Bu sırada mücadelenin devam ettiğini zanneden Nihat Doğan kovayı düşürünce kazandığını zannetti. Bu esnada ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, "Nihat kazandım zannediyor. Survivor'da gördüğüm en ilginç kazanamama sahnesi bu oldu" dedi.

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Nihat Doğan sevincini tişörtünü çıkararak gösterdi. Daha sonra farkına varan Nihat kimin kazandığını takım arkadaşlarına sordu. O anlar herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğan Acun Ilıcalı Survivor

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sayende roman takımına yenildiler trek doğan. Ayakta uyuyon
niye geldi bu yarışmaya anlamadık
ne güzel dertleriniz var
Galiba Nihat DOĞAN'DA Fenevli
Oturup magazin sunsaydin daha çok para kazanır din senin işin şov yapmak ne isin var aslanlarin kaplanların arasında nihat dogan
nihat doğan bilerek anılı sakatlamak istemiş de olabilir çünkü acemisi diil bu oyunun; yenen takım tahtayı bırakınca diğer takım hızla tekrara yüklenirse Allah muhafaza anılın kafasıda gidebilirdi ;benimki sadece zan ama romanya maçındada sabotaj yaptı ;belden aşşağı oynuyor söylemleriyle eylemleri tutmuyor ,umarın yanılmışızdır !
Hahaha
Ya bu adam bu yarışmaya neye geldi anlayamadık. sadece Seyredip gülüyoruz
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