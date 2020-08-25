Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun oronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme geldi. ‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile paylaşımda bulunan pek çok kişi, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığını iddia ederken; destek mesajları kadar olumsuz yorumlarda vardı.

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz” açıklamasına yer verilmişti. Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenilmişti.

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babası hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara isyan etti.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN OĞLU İSYAN ETTİ



Oğul Hatipoğlu, "Kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Nihat Hatipoğlu hasta oldu diye zil takıp oynayan kesimi görüyorum da insanlıktan nasibinizi alamamışsınız. Elhamdulillah ki babamla sizler aynı yerde olmayacaksınız. Biz Hz. Ali gibi, diken atana gül atmasını da biliriz. Rabbim “KALBİNİZİ” eğer varsa düzeltsin" dedi.