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Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. İddialar ardından Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Hatipoğlu hakkında kötü yorumlar yapılınca oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti.

Nihat Hatipoğlu koronavirüs mü oldu? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu isyan etti

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu’nun oronavirüse yakalandığı iddiaları gündeme geldi. ‘Nihat Hatipoğlu’ etiketi ile paylaşımda bulunan pek çok kişi, ünlü ilahiyatçının koronavirüse yakalandığını iddia ederken; destek mesajları kadar olumsuz yorumlarda vardı.

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz” açıklamasına yer verilmişti. Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşadığı öğrenilmişti.

Ekran Alıntısı

Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babası hakkında sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara isyan etti.

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NİHAT HATİPOĞLU'NUN OĞLU İSYAN ETTİ

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Oğul Hatipoğlu, "Kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Nihat Hatipoğlu hasta oldu diye zil takıp oynayan kesimi görüyorum da insanlıktan nasibinizi alamamışsınız. Elhamdulillah ki babamla sizler aynı yerde olmayacaksınız. Biz Hz. Ali gibi, diken atana gül atmasını da biliriz. Rabbim “KALBİNİZİ” eğer varsa düzeltsin" dedi.

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Ünlü ismin oğlu bir başka paylaşımında ise "Yazık, hem de çok yazık. Nihat Hatipoğlu hasta olmuş diye bu kadar mı kin ve nefret oluştu kalbinizde? Sizlere değil kalbinize acıyorum. Düşünemiyor musunuz? Bu adamın evlatları, aileleri var ne halde olurlar diye? Allah kötü yorum yapanlara kendi düşündüğünü versin" dedi.


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