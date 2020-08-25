Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında?

Kısa bir süre önce sosyal medyada Nihat Hatipoğlu korona oldu şeklinde iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların üzerine sevenleri tarafından Nihat Hatipoğlu korona mı oldu sorusuna resmi bir yanıt aranmaya başlandı. Böylece Nihat Hatipoğlu hasta oldu yönünde çıkan iddialar netlik kazanmış oldu. Şimdi, Nihat Hatipoğlu’nun güncel sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu kaç yaşındadır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

NİHAT HATİPOĞLU KORONA MI OLDU?

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili çıkan iddiaların sonrasında Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Nihat Hatipoğlu’nun fotoğrafı ile beraber yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” mesajına ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamalarına yer verildi. Koronavirüs’e yakalandığı ve Covid-19 olduğu yönündeki iddialar sonucunda Nihat Hatipoğlu’nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşandığı ve Covid-19 testinin de negatif çıktığı öğrenildi. Şimdi, Nihat Hatipoğlu hayatı araştırılıyor.