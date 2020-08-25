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Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Nihat Hatipoğlu hasta oldu haberlerinin ardından Nihat Hatipoğlu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Çıkan haberler sonrası Nihat Hatipoğlu korona mı oldu sorusuna yanıt aranıyor. Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Peki, Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında? İşte detaylar…

Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında?

Kısa bir süre önce sosyal medyada Nihat Hatipoğlu korona oldu şeklinde iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların üzerine sevenleri tarafından Nihat Hatipoğlu korona mı oldu sorusuna resmi bir yanıt aranmaya başlandı. Böylece Nihat Hatipoğlu hasta oldu yönünde çıkan iddialar netlik kazanmış oldu. Şimdi, Nihat Hatipoğlu’nun güncel sağlık durumu araştırılıyor. Peki, Nihat Hatipoğlu kaç yaşındadır? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

NİHAT HATİPOĞLU KORONA MI OLDU?

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili çıkan iddiaların sonrasında Nihat Hatipoğlu’nun sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. Nihat Hatipoğlu’nun fotoğrafı ile beraber yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” mesajına ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamalarına yer verildi. Koronavirüs’e yakalandığı ve Covid-19 olduğu yönündeki iddialar sonucunda Nihat Hatipoğlu’nun ciğerleriyle ilgili bir sorun yaşandığı ve Covid-19 testinin de negatif çıktığı öğrenildi. Şimdi, Nihat Hatipoğlu hayatı araştırılıyor.

Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu korona mı oldu? Nihat Hatipoğlu kaç yaşında?

NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?

Uzun yıllardır ekranlarda izleyicilerle buluşan ve çok sayıda seveni olan Nihat Hatipoğlu ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Covid-19’a yakalanmış olma ihtimaline karşılık Nihat Hatipoğlu kaç yaşında sorusuna da yanıt aranıyor. 11 Mayıs 1955 doğumlu olan Nihat Hatipoğlu yaşı şu anda 65’dir. Nihat Hatipoğlu nereli olduğu merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü akademisyen ve ilahiyatçının Diyarbakır doğumlu olduğu biliniyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörlüğü yapan Nihat Hatipoğlu aynı zamanda ATV’de haftalık programlarını sürdürüyor.

Nihat Hatipoğlu 1981 senesinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 senesinde profesör olan Nihat Hatipoğlu 2017 yılında YÖK üyeliğine getirilirken 18 Ocak 2019 tarihinde de Cumhurbaşkanı kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektör olarak atandı. Televizyon kanallarında dini programlar hazırlayıp sunan Nihat Hatipoğlu, daha önce Hristiyan bir çocuğu Müslüman yapması ve hakkında çıkan programlardan aylık 600 bin TL kazandığı, havuzlu bir villada yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Nihat Hatipoğlu ve eşi de merak edilenler arasında. Nihat Hatipoğlu eşi Emel Hatipoğlu’dur. Ünlü ilahiyatçının güncel sağlık durumuyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

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