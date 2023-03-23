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Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu! "Umut verip..."

23.03.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ile birlikte Nihat Hatipoğlu da programlarına başladı. Ramazan'ın ilk sahurunda Hatipoğlu'na gelen "Sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu! "Umut verip..."

Ramazan ayı boyunca milyonları ekran başına kilitleyen Nihat Hatipoğlu ilk sahur programını yaptı. ATV'de her yıl ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na her yıl gelen sorular gündem oluyor.

Bu yıl ekranda olan Nihat Hatipoğlu'na yine çeşitli sorular yağdı. Genç bir kadın ünlü ilahiyatçıya sahurda "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir" diye sorunca sosyal medyada gündem oldu.

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"KAPRUZ DEĞİL HOCAM..."

Nihat Hatipoğlu bu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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Genç kadının sorusu sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı ve "Aşkolog Nihat Hatioğlu", "Konuş hocam kızın içi yanmış", "En çok merak ettiğim soru gelmiş" yorumları yapıldı.

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