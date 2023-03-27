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Nihat Hatipoğlu'na sahurda genç adam özel hayatına dair bakın ne sordu! Nişanlısından ayrılma sebebini anlatıp...

27.03.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı ile birlikte Nihat Hatipoğlu da ekranlara döndü. Nihat Hatipoğlu ile Sahur programının son bölümünde genç bir çocuk ünlü ilahiyatçıya özel hayatıyla ilgili bir soru sorunca sosyal medyada gündem oldu. Nihat Hatipoğlu soru karşısında verdiği yanıtla dikkat çekti.

Nihat Hatipoğlu'na sahurda genç adam özel hayatına dair bakın ne sordu! Nişanlısından ayrılma sebebini anlatıp...

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı her gün yayınlanıyor. Ramazan ayıyla birlikte dikkat çeken programı sunan ilahiyatçıya gelen sorular da dikkat çekiyor. İlk sahurda Hatipoğlu'na gelen"Sevip de sevilmemenin, umut verip yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" soru sosyal medyayı sallamıştı.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programında yine gündem olan bir soru soruldu. Genç bir çocuk özel hayatına dair sorduğu soruyla dikkat çekti.

Genç adam Nihat Hatipoğlu'na "İçinde ukte kaldı yaklaşık 8 aydan beri bir ilişkim vardı nişanlık evresine kadar geldi, bana bazı ağır ithamları oldu. Bir cafeye gittiğimiz zaman 'Cebinde akrep var', 'Çok cimrisin' gibi kelimeler kullandı benim ağırıma gitti ben de onu bıraktım. Günahı ona mı yazılır yoksa bana mı yazılır?" dedi.

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ÜNLÜ İLAHİYATÇININ YANITI DİKKAT ÇEKTİ

Nihat Hatipoğlu buna yanıt olarak "Bugün akrep var diyorsa yarın yılan var diyecek" yanıtıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı
İlahiyatçı devamında "Bir insanın ödeme gücü var, insan gider sevdiği kıza simit ikram eder hanımefendiyse simidi bölüşür daha başta paranızla itham ediyorsa sizi ileride üzerdi. Doğru olanı yapmışsın sorumluluk sana ait değil" dedi.

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