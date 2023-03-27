MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ile iki kere evlenip boşanmıştı! Gökhan Çıra paylaştı: Eşime koca olmaya gidiyorum

Selin Ciğerci ile iki kere evlenip boşanmıştı! Gökhan Çıra paylaştı: Eşime koca olmaya gidiyorum

27.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2019 yılında hayatını birleştiren eski futbolcu Gökhan Çıra Ciğerci ile boşandıktan kısa süre sonra yeniden evlenmişti. İkili mutlu olamayınca ayrıldı. Gökhan Çıra şimdi ise yeniden evlilik kararı aldı.

Selin Ciğerci ile iki kere evlenip boşanmıştı! Gökhan Çıra paylaştı: Eşime koca olmaya gidiyorum

Selin Ciğerci, 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak, 10 Eylül 2021 tarihinde Beykoz Adliyesi’nde resmi olarak yollarını ayırmıştı. 2022 senesinin ilk haftalarında tekrar görüştüklerini açıklayan ünlü çift, ikinci kez evlenmişti.

Evliliklerinde aradıklarını bulamayan çift kısa süre sonra yeniden boşandı. Taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olan ikili farklı insanlarla ilişkileriyle gündeme geliyordu.

ss

İstanbul'e terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat İstanbul'e terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Eylül Keleş ise aşk yaşayan Gökhan Çıra yine evlilik kararı aldı. Gökhan Çıra bir paylaşım yaparak "bu sefer eşime koca olmaya gidiyorum" dedi.

ww

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı simit fiyatını görünce şoke oldu'Kızılcık Şerbeti'nin 'Kıvılcım Arslan'ı simit fiyatını görünce şoke oldu
Kızılcık Şerbeti Ömer'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti Ömer'in sır gibi sakladığı aşkı ortaya çıktı!
Mini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdıMini etekli pozuyla mest etti! Tatil fotoğrafına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya evlilik

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Bakan Bilgin duyurdu: O aylıklar da asgari ücret düzeyine çıkarılıyor

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Kahreden haber! Kepçe operatörü fark etti! 49 gün sonra enkazdan bir ceset daha çıkarıldı

Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

Bu transferle yer yerinden oynayacak! F.Bahçe taraftarının sevgilisiydi, 'Aslan' oluyor!

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

'Birçok kişi hasta olacak' deyip duyurdular! İstanbul...

Beklenen görüntüler gelmeye başladı! İlki gerçekleşti: İngiltere, Rusya, Almanya...

Beklenen görüntüler gelmeye başladı! İlki gerçekleşti: İngiltere, Rusya, Almanya...

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.