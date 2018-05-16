Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru: Gayrimüslim mezarlığında Fatiha okudum günah mı?

Ramazan boyunca hem iftarda hem de sahurda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak Nihat Hatipoğlu'na zaman zaman ilginç sorular yöneltilebiliyor.

"GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA FATİHA OKUDUM, GÜNAH MIDIR?"

Dün gece sahur programıyla Sultanahmet Meydanı'ndan startı veren Nihat Hatipoğlu'na alandaki vatandaşlardan biri "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" şeklinde bir soru yöneltti.

"EĞER İNANMIYORSA, BAŞKA BİR DİN MENSUBUYSA..."

Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Hatipoğlu, "Kur'an-ı Kerim ayetleri, o ayetlere inananlara fayda sağlar. Eğe inanmıyorsa, başka bir din mensubuysa o Fatiha'nın ona fayda sağlaması mümkün değildir. Yani siz burada günaha girmediniz" şeklinde cevap verdi.

