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Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru: Gayrimüslim mezarlığında Fatiha okudum günah mı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

Dün gece sahur programıyla startı Nihat Hatipoğlu, alandaki vatandaşlardan birinin "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" sorusunu yanıtladı.

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren soru: Gayrimüslim mezarlığında Fatiha okudum günah mı?

Ramazan boyunca hem iftarda hem de sahurda ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak Nihat Hatipoğlu'na zaman zaman ilginç sorular yöneltilebiliyor.

"GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA FATİHA OKUDUM, GÜNAH MIDIR?"

Dün gece sahur programıyla Sultanahmet Meydanı'ndan startı veren Nihat Hatipoğlu'na alandaki vatandaşlardan biri "Gayrimüslim mezarlığında yanlışlıkla Fatiha okudum. Günah mıdır?" şeklinde bir soru yöneltti.

"EĞER İNANMIYORSA, BAŞKA BİR DİN MENSUBUYSA..."

Bu soru karşısında gülmekten kendini alamayan Hatipoğlu, "Kur'an-ı Kerim ayetleri, o ayetlere inananlara fayda sağlar. Eğe inanmıyorsa, başka bir din mensubuysa o Fatiha'nın ona fayda sağlaması mümkün değildir. Yani siz burada günaha girmediniz" şeklinde cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Hatipoğlu ramazan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Başladı yine 1 ayda milletin 20 yıllık kazancını kazanıp da şükredinciler
Allah birdir ve müslüm gayrimüslüm herkes onun kuludur. Genelde hangi ailede doğduysak o dini benimsiyoruz...İstisnalar dışında din doğuştan geliyor. Önemli olan iyi, doğru, dürüst, faydalı insan olmak...Böyle ayırım hoş değil.
@bilge14bilge ALLAH katında tek din İSLAM dır.
hocam ramazan programı için aldığınz milyonlardan benim de canım çekti. orucum bozulur mu? sevabı azalır mı?
ne desem bilemedim yazık bize
DİNİNİ BİLMEYEN YAZLAR OLSUN
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