Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! "Az kaldı, istifa diyeceğim. Hep mazeret..."

SON DAKİKA Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 19.haftasında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından yorumcu Nihat Kahveci ortalığı yangın yerine çevirdi. Kahveci'nin, "Ben artık Sergen Yalçın'dan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı, istifa diyeceğim. Hep mazeret üretme..." sözleri gündeme damga gibi oturdu.

Burak Kavuncu

Beşiktaş, ligin formsuz ekiplerinden Eyüpspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönünce ortalık fena karıştı. Taraftarlar, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın hakkında ağır eleştiriler yaparken, yorumcu Nihat Kahveci'den sert eleştiriler geldi. İşte Kahveci'nin yorumları...

"YETER YA! BURASI BEŞİKTAŞ..."

Nihat Kahveci, "Beşiktaş nasıl kazansın! Geldikleri ilk günden beri ‘transfer, transfer’ diyorlar. Kampta röportaj yapılırken, ‘Merak etmeyin, muhteşem transferler geliyor’ diyorsunuz. Ya konuşmayın ya da konuştuğunuzu yerine getirin; yeter ya! Burası Beşiktaş!

Ben bu kadar sinirleniyorsam, Beşiktaş taraftarını düşünemiyorum. Vallahi ben dayanamıyorum. Sonuçta ben de Beşiktaşlıyım!

Beşiktaş içeride maç oynuyor, tribünler boş. 4 aydır transfer yapacağız diyorlar; 1 tane gelen transfer yok.

‘Kaybedecek 1 dakikamız yok’ deniyordu. Nerede abi o dakikalar! Hadi dakikayı geçtik, aylar verildi size. Nerede abi transferler!
7 tane yabancıyla oynuyorsun; Karagümrük’ün 13 tane yabancısı var." ifadelerinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ AYNI! NE DİYEYİM... YAZIK"

Kahveci, "Son 4 senede Beşiktaş’ta başkanlar, teknik direktörler ve sportif direktörler değişti. Transferler yapıldı; yine de hiçbir şey değişmedi.

Şimdi yine bu isimler değişti; transfer de yok! Beşiktaş aynı. Ne diyeyim… Yazık!" dedi.

"NEYİNİ ÖVEYİM?"

Nihat Kahveci: "Bir tane Beşiktaş taraftarının mutlu olduğunu düşünmüyorum. ‘Nihat abi, Beşiktaş’a sahip çık. Çok eleştiriyorsun bazen’ diyorlar; peki, neyini öveyim?

Ben artık Sergen Yalçın'dan olmaza doğru gidiyorum. Az kaldı, istifa diyeceğim. Hep mazeret üretme... Çok çelişkili açıklamaları var. Bir gün pozitif bir gün negatif. Bu kadro iyi mi kötü mü?" diye konuştu.

