SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise karşısında sergilediği performansı eleştirdi. Kahveci, özellikle orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ın kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadığını belirtirken, Osimhen’in yokluğunun takımın hücum düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca deneyimli yorumcu, hakem hatalarının da maçın sonucuna etki ettiğini ifade ederek sarı-kırmızılı ekibin genel performansını sert sözlerle değerlendirdi.

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı
Emre Şen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’ye 1-0 yenildi. Maç sonrası deneyimli yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin performansını sert bir dille ele aldı, bazı yıldız oyuncuların düşüşüne dikkat çekti ve hakem kararlarını eleştirdi. Nihat Kahveci'nin canlı yayındaki sinirli hali sosyal medyada gündeme oturdu.

"GALATASARAY BEKLENMEDİK ŞEKİLDE VASATTI"

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı 1

Kahveci, Union SG’nin sahada oldukça organize ve disiplinli bir oyun sergilediğini belirtti. “Union SG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi performansını ortaya koydu. Galatasaray ise baskı kurmakta ve savunmaya çekilmekte bocaladı. Takımın agresif oyunundan eser yoktu” ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE OSIMHEN YORUMU

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı 2

Sarı-kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’a sert eleştiriler yönelten Kahveci, “Belki de kariyerindeki en zayıf maçlarından birini oynadı. Top kayıpları çok fazlaydı, performansı oldukça düşüktü” dedi.

Kahveci ayrıca, Osimhen’in yokluğunun Galatasaray için büyük kayıp olduğunu vurgulayarak, “Osimhen sahada olsaydı maçın gidişatı tamamen farklı olurdu. Icardi’nin oyun tarzı farklı; kendi pozisyonunu yaratabilen biri değil. Osimhen’in yokluğu takımın oyun yapısının yarısını etkiledi” yorumunu yaptı.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILDI

Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı 3

Maçın hakemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kahveci, “Promise’in Uğurcan’ın ayağına bastığı pozisyon ikinci sarı karttı, görülmedi. VAR da müdahale edemedi. Eğer 10 kişi kalsalardı maç çok farklı şekillenirdi” dedi.

Kahveci, kötü performans, sakatlıklar ve eksiklerin birleşiminin Galatasaray’ın sahadaki oyununu ciddi şekilde etkilediğini de sözlerine ekledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'den 6 milyar liralık hamle! Kasa para dolacakFenerbahçe'den 6 milyar liralık hamle! Kasa para dolacak
Galatasaray, 33 maç sonra ilki yaşadı! Tarihi rekor kaçtıGalatasaray, 33 maç sonra ilki yaşadı! Tarihi rekor kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.