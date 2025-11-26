Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı! Galatasaray maçı sonrası dayanamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise’ye 1-0 yenildi. Maç sonrası deneyimli yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin performansını sert bir dille ele aldı, bazı yıldız oyuncuların düşüşüne dikkat çekti ve hakem kararlarını eleştirdi. Nihat Kahveci'nin canlı yayındaki sinirli hali sosyal medyada gündeme oturdu.

"GALATASARAY BEKLENMEDİK ŞEKİLDE VASATTI"

Kahveci, Union SG’nin sahada oldukça organize ve disiplinli bir oyun sergilediğini belirtti. “Union SG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi performansını ortaya koydu. Galatasaray ise baskı kurmakta ve savunmaya çekilmekte bocaladı. Takımın agresif oyunundan eser yoktu” ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE OSIMHEN YORUMU

Sarı-kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’a sert eleştiriler yönelten Kahveci, “Belki de kariyerindeki en zayıf maçlarından birini oynadı. Top kayıpları çok fazlaydı, performansı oldukça düşüktü” dedi.

Kahveci ayrıca, Osimhen’in yokluğunun Galatasaray için büyük kayıp olduğunu vurgulayarak, “Osimhen sahada olsaydı maçın gidişatı tamamen farklı olurdu. Icardi’nin oyun tarzı farklı; kendi pozisyonunu yaratabilen biri değil. Osimhen’in yokluğu takımın oyun yapısının yarısını etkiledi” yorumunu yaptı.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILDI

Maçın hakemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Kahveci, “Promise’in Uğurcan’ın ayağına bastığı pozisyon ikinci sarı karttı, görülmedi. VAR da müdahale edemedi. Eğer 10 kişi kalsalardı maç çok farklı şekillenirdi” dedi.

Kahveci, kötü performans, sakatlıklar ve eksiklerin birleşiminin Galatasaray’ın sahadaki oyununu ciddi şekilde etkilediğini de sözlerine ekledi.