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Nihat Kahveci'den Erol Bulut'a: İstifa da bir hizmettir!

15.03.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Nihat Kahveci'den Erol Bulut'a: İstifa da bir hizmettir!

Fenerbahçe haberi | Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımdaki geleceği yine gündeme geldi. Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımdaki geleceği yine gündeme geldi.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarından birinin bile Gençlerbirliği'ne yenileceğini düşünmediğini ifade eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin başına gelen olay inanılmaz bir durum. Fenerbahçe taraftarı şokta. Erol Hoca mütevazi davranıp istifa etmeli. İstifa da bir hizmettir. Çünkü beklenti bu yönde." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
istifa etmez,ozaman tazminatını alamaz,ancak göndermeleri gerekir.para tatlı
Erol bulut istifa edince düzelecek mi herşey ? Sen bu futbolcularla şu taktikte oynayacaksın diyen birileri varsa arkasında bu adam ne yapabilir ? Dünyanın en iyi hocasını getirin sistemini kuramadan kovulur bu ülkeden. Tahammülsüzlük had safhada. Yıllardır hangi takım kurmuş sistemini ? Hangi takım alt yapıdan düzenli futbolcu çıkarabiliyor? Bizim 10 da 1 imiz nüfusu olan, bizden 10 kat daha az futbolla yaşayan ülkelerden kaliteli sistemli futbolcuların çıkmasının sebebi nedir acaba bir düşünelim bence.
EMRE İLE KOL KOLA GİTMELİLERKİ HUZUR GELSİN TAKIMA..EROL GİDİP EMRE KALIRSA TÜM SIKINTILAR ARTARAK DEVAM EDER.. SPORTİF DİREKTÖRLÜK KAVRAMI FENERDE TERS TEPTİ..COMOLLİ EMRE İKİLİSİ FENERBAHÇE GIYABINDA ALİ KOÇA BÜYÜK PARALAR HARCATTI.. BAŞARI MAALESEF GELMİYOR.

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