Nihat Kahveci'den Erol Bulut'a: İstifa da bir hizmettir!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde evinde lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un takımdaki geleceği yine gündeme geldi.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarından birinin bile Gençlerbirliği'ne yenileceğini düşünmediğini ifade eden Nihat Kahveci, "Fenerbahçe'nin başına gelen olay inanılmaz bir durum. Fenerbahçe taraftarı şokta. Erol Hoca mütevazi davranıp istifa etmeli. İstifa da bir hizmettir. Çünkü beklenti bu yönde." dedi.