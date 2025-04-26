Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz talep!

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılışında Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 gibi rahat bir skorla mağlup ederek 3. sıraya yerleşti. Haftaya oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Nihat Kahveci'den siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi.

"BİR OYUNCU DAHA NE KADAR İYİ OYNAR?"

"Favori olan Beşiktaş'ın kazandığı ama favori gibi başlamadığı keyifli bir maç oldu. Maçta bir oyuncu vardı ki fark yaratan, lig bittiğinde Beşiktaş taraftarlarına sorsak 'Fark yaratan oyuncu kim diye' net bir şekilde Rafa Silva derler. Bir oyuncu daha ne kadar iyi oynar?"

"BEŞİKTAŞ, DERBİDE HADZIAHMETOVIC'İ OYNATMALI"

"Derbiler, deplasman, işin tecrübesini düşünce Joao Mario'yu oynatabilir. Amir Hadziahmetovic'i kesin oynatmalı. Beşiktaş'ta 9 kişi bende garanti. Özgüven kazanması Immobile için iyi oldu. Galatasaray'a karşı tutan o plan, Fenerbahçe'ye tutar mı... Her takım farklı."