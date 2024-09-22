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Nihat Kahveci'den Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası beklenmedik açıklama! ''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 09:41
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında derbide Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’nin 32 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Mücadele sonrası derbiyi yorumlayan Nihat Kahveci'den çarpıcı ifadeler geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler ilk yenilgisini de ezeli rakibi karşısında aldı. Mourinho'yu eleştiren Nihat Kahveci, Kontraspor'da açıklamalar yaptı.

"FENERBAHÇE SINIFTA KALDI"

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"İlk yarıda Maximin'i çıkarsam rakip kaleye gidemeyen bir Fenerbahçe var. Tribündeki 50 bin kişinin sesini alsan rakip kaleye gidersin. Rakibe pozisyon verme anlamında da Fenerbahçe sınıfta kaldı. Defansı da ofansı da kötüydü. İlk yarıda Tadic, Dzeko, İsmail sahada yok. Fred bildiğimizden uzaktı"

"MOURINHO'YU DA TARTIŞILIR HALE GETİRDİ"

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"Mourinho'dan çok daha farklı bir oyun beklerdim. Taraftar da çok şey bekliyordu. Karşılığını veremedi. Yazık değil mi bu taraftara? Maddi manevi en güçlü kurulan yönetimin kurduğu bir kadro var. Szymanski ısrarı nedir anlamıyorum. İyi oynatmıyorsun hocam. Galatasaray, inanılmaz bir eşik atladı ve Mourinho'yu da tartışılır hale getirdi" ifadelerini kullandı.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR OYUN GÖRMEDİM"

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"Ben hayatımda böyle bir oyun görmedim. Orta sahaların bu kadar kolay geçildiği bir maç görmedim"

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Nihat Kahveci fenerbahçe galatasaray
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