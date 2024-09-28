Nihat Kahveci'den Galatasaray maçının ardından olay sözler! ''Bugün tarih yazıldı''

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı - kırmızılılar 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahada 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

''BUGÜN TARİH YAZILDI''

Spor yorumculuğu yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin karşılaşmanın ardından söyledikleri gündem oldu.

Maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesiyle ilgili konuşan Kahveci, "Maç; 3-0'dan 3-3'e, 3-4'e kolay kolay gelmez, o gün de tarih yazılır. Kasımpaşa bugün tarih yazdı." sözlerini sarf etti.