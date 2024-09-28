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Nihat Kahveci'den Galatasaray maçının ardından olay sözler! ''Bugün tarih yazıldı''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.09.2024 22:27
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Süper Lig'de Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Spor yorumculuğu yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, Kasımpaşa'nın muhteşem geri dönüşü hakkında çarpıcı sözler kullandı. İşte detaylar...

Nihat Kahveci'den Galatasaray maçının ardından olay sözler! ''Bugün tarih yazıldı''

Trendyol Süper Lig'in 7.haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta sarı - kırmızılılar 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahada 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

''BUGÜN TARİH YAZILDI''

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Spor yorumculuğu yapan eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin karşılaşmanın ardından söyledikleri gündem oldu.

Maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesiyle ilgili konuşan Kahveci, "Maç; 3-0'dan 3-3'e, 3-4'e kolay kolay gelmez, o gün de tarih yazılır. Kasımpaşa bugün tarih yazdı." sözlerini sarf etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Nihat Kahveci galatasaray
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