Nihat Kahveci'den Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası salvolar! Açtı ağzını, yumdu gözünü...

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından yine canlı yayında flaş ifadeler kullandı. Ligin kalitesiz olduğunu vurgulayan Nihat Kahveci, bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakkında da konuştu.

"MİLYON EURO'LAR HARCAYIP BİR TANE TOPU AĞLARLA BULUŞTURAMADINIZ"

Ligin kalitesiz olduğunu savunan Nihat Kahveci, “Beşiktaş-Fenerbahçe maçı da golsüz biterse size de 'Helal olsun' diyeceğim! Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe... 'Helal olsun, milyon Euro'lar harcayıp bir tane topu ağlarla buluşturamadınız' diyeceğim!” ifadelerini kullandı.

"KİMSE BOŞUNA ISLIKLAMIYOR"

Barış Alper Yılmaz'ın protesto edilmesi hakkında konuşan Kahveci, "Kimse boşuna ıslıklanmıyor. Kimse boşun alkışlanmıyor. Her iki durumda da aynaya bakacaksın. 'Ben neden alkışlanıyorum ey ayna/Ben neden ıslıklanıyorum ey ayna' diyeceksin." dedi.

"CİHAN AYDIN KARTINI EVDE Mİ UNUTTU?"

Galatasaray-Trabzonspor maçını yöneten Cihan Aydın'ı eleştiren Kahveci, "Kulübeye verilen sarı hariç ilk kart kırmızı kart mıydı, dakika 90. Kaç tane pozisyon var, hoca dedim kartı evde mi unuttu Cihan Aydın." açıklamasında bulundu.