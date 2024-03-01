SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlara olay yaratan eleştiri! ''İkisinin de Brezilya pasaportunu iptal ederdim''

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlara olay yaratan eleştiri! ''İkisinin de Brezilya pasaportunu iptal ederdim''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, çeyrek finalde Fatih Karagümrük’e mağlup oldu ve kupaya veda etti. Sarı-kırmızılıların elenmesinin ardından medyada da tepkiler yağmur gibi geldi. Eski futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızını sert sözlerle eleştirdi.

Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlara olay yaratan eleştiri! ''İkisinin de Brezilya pasaportunu iptal ederdim''
Tete

Tete

BRE Brezilya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Maç sonunda NutSpor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ı eleştirdi.

"İKİSİNİN DE BREZİLYA PASAPORTUNU İPTAL EDERDİM"

galatasaray-turkiye-kupasina-ceyrek-finalde-veda-etti-20240229AW15-1

"Ben Brezilyalı olup da bu kadar kötü şut atan görmedim. Mesela Tete; vuruyor kaleci, vuruyor aut. Vinicius oyuna girdi ama ben sahada göremedim. Brezilya Futbol Federasyonu olsam, marka imajıma zarar veriyorlar diye pasaportlarını iptal ederim. Vinicius'un hiçbir katkısı yok."

"LİGİ KAZANAMAZSAN YANARSIN"

"Ligi alamadığında kimseye açıklayamazsın. Kupadan elendin, Avrupa'da kupa alacağım dedin ve elendin. Bunun bedeli çok ağır olur. Ligi kazanamazsan yanarsın."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray maçının ardından ilginç açıklamaGalatasaray maçının ardından ilginç açıklama
Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!
Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor!Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray tete vinicius Ziraat Türkiye Kupası atan sezon
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın hep en yakınındaydı

Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın hep en yakınındaydı

Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Kerem Aktürkoğlu'nun arabasına çirkin saldırı!

Kerem Aktürkoğlu'nun arabasına çirkin saldırı!

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

İbrahim Üzülmez 4 yıl sonra Süper Lig'de!

İbrahim Üzülmez 4 yıl sonra Süper Lig'de!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.