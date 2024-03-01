Nihat Kahveci'den Galatasaraylı yıldızlara olay yaratan eleştiri! ''İkisinin de Brezilya pasaportunu iptal ederdim''

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Maç sonunda NutSpor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, Galatasaray'ı eleştirdi.

"İKİSİNİN DE BREZİLYA PASAPORTUNU İPTAL EDERDİM"

"Ben Brezilyalı olup da bu kadar kötü şut atan görmedim. Mesela Tete; vuruyor kaleci, vuruyor aut. Vinicius oyuna girdi ama ben sahada göremedim. Brezilya Futbol Federasyonu olsam, marka imajıma zarar veriyorlar diye pasaportlarını iptal ederim. Vinicius'un hiçbir katkısı yok."

"LİGİ KAZANAMAZSAN YANARSIN"

"Ligi alamadığında kimseye açıklayamazsın. Kupadan elendin, Avrupa'da kupa alacağım dedin ve elendin. Bunun bedeli çok ağır olur. Ligi kazanamazsan yanarsın."





