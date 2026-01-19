SPOR

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia!

Nihat Kahveci, Alanyaspor maçındaki performansı üzerinden Kerem Aktürkoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. Milli futbolcunun maçın ikinci yarısında takım toparlanmasına rağmen oyuna dahil olamadığını vurgulayan Kahveci, form düşüklüğüne dikkat çekerek Kerem’in beklentilerin çok uzağında kaldığını ifade etti.

Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanında aldığı 3-2’lik galibiyetini değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Deneyimli yorumcu, özellikle iki yarı arasındaki keskin oyun farkına ve teknik hamlelere dikkat çekerken Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

İKİ AYRI FENERBAHÇE

Nihat Kahveci den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia! 1

Karşılaşmanın ilk yarısında sergilenen oyunun beklentilerin çok altında kaldığını vurgulayan Kahveci, ikinci yarıda ise bambaşka bir takım izlediklerini ifade etti. İlk 45 dakikada yaşanan hayal kırıklığının devre sonrasında tamamen tersine döndüğünü belirten Kahveci, sarı-lacivertliler için bu galibiyetin yalnızca bir 3 puan olmadığını söyledi.

HAMLELER OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Nihat Kahveci den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia! 2

İkinci yarıda yapılan oyuncu ve diziliş değişikliklerine özel bir parantez açan Kahveci, genç stoper Yiğit Efe’nin oyuna dahil edilmesiyle Fenerbahçe’nin kontrolü ele aldığını dile getirdi. Sağ kanattan gelen Alanyaspor ataklarının durdurulmasının kilit nokta olduğunu belirten yorumcu, teknik ekibin devre arasında doğru tespitler yaptığını söyledi.

"Genç stoper Yiğit Efe'yi alarak oyunun hakimiyetini eline aldı. Devre arası Yiğit Efe'yi gören herkes şunu düşünmüştür; 'Mert Müldür tarafı koridor olmuş, Efecan uçuyor. Bütün ataklar oradan geliyor. Mert Müldür'ü aldı, Oosterwolde'yi sol bek yaptı, Yiğit'i stoper yaptı' der. Ben de onu bekledim. İkinci yarı bir başladı, Semedo yok. Formasyonu değiştirdi hemen."

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Nihat Kahveci den Kerem Aktürkoğlu için çok konuşulacak iddia! 3

Maçta beklentilerin uzağında kalan isimlerden biri olarak Kerem Aktürkoğlu’nu gösteren Kahveci, milli futbolcunun bir sıkıntısının olduğunu dile getirdi. Takımın iyi oynadığı anlarda bile oyuna giremeyen Kerem için sert ifadeler kullanan yorumcunun sözleri dikkat çekti.

"Ne sıkıntısı var bilmiyorum. Hayal kırıklığı."

