Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Fenerbahçe tepkisi! 'Ne gerek vardı hocam?'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya karşı deplasmanda aldıkları 3-0'lık galibiyetin çok önemli olduğunu dile getirmiş ve ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci'den tecrübeli teknik adama tepki geldi.

"İKİNCİ MAÇ İÇİN AVANTAJLIYIZ"

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yendikleri ilk maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "3-0'lık net bir skor aldık ve ikinci maç için çok büyük bir avantaj elde ettik ama bizim için hiçbir şey bitmedi." dedi.

"GALATASARAY OLUŞUM AŞAMASINDA"

Rakiplerine saygı duyduklarını vurgulayan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Yine İstanbul'da iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bugün bizim için çok önemli çok değerli bir galibiyet aldık. Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bunu oyunun belirli bölümlerinde gösterdiler, belirli bölümlerinde biz gösterdik ama ikinci yarıda attığımız gol sonrasında kontrol tamamen bizdeydi.''

Slovenya’ya tam kadro gelmediklerini, sakat ve hazır olmayan oyuncuların olduğunu anımsatan Buruk, "Galatasaray takımı oluşum aşamasında, birçok oyuncumuz bugün bizimle değildi. Oynayan oyuncular önemli katkı verdi ve bu bizim için önemli, değerliydi. Buradaki galibiyet bize moral olarak çok önemli bir şekilde etki edecek, katkı sağlayacak." diye konuştu.

FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye de bir göndermede bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bu maç, bana Fenerbahçe maçını hatırlattı. Ona benzer bir maç oldu. Deplasmanda aldığımız bu galibiyet çok değerli, ikinci maç için de büyük avantaj." ifadelerini kullanmıştı.

KAHVECİ: "BUNA GEREK YOKTU"

Spor yorumcusu Nihat Kahveci ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Fenerbahçe göndermesinden ötürü tepki gösterdi. NutSpor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Nasıl bir rekabet bu? Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyorsun, 3 gol atıyorsun, aklına Fenerbahçe geliyor. Okan Buruk'a 'Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı' deme gereksinimi neden geldi, onu bilmiyorum." Sevgili Okan Hocam, buna gerek yoktu." dedi.

