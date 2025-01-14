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Nihat Kahveci Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdırdı! "25 sene daha şampiyon olamazlar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 15:56
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Son oynadığı Konyaspor mücadelesinden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de ortaya konan oyun eleştirilirken Nihat Kahveci Sarı-Lacivertli taraftarları çok kızdıracak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Nihat Kahveci Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdırdı! "25 sene daha şampiyon olamazlar"

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gösterilen performans eleştirilirken Nihat Kahveci Sarı-Lacivertliler'in özellikle son 20 dakikadaki oyununa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

"BU FUTBOLLA FARK KAPANIR MI?"

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"Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı! Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu?"

"25 SENE DAHA ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

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İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten. Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık."

PUAN FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

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Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.

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Süper Lig Nihat Kahveci son dakika fenerbahçe galatasaray
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