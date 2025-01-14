Nihat Kahveci Fenerbahçe taraftarlarını çok kızdırdı! "25 sene daha şampiyon olamazlar"

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gösterilen performans eleştirilirken Nihat Kahveci Sarı-Lacivertliler'in özellikle son 20 dakikadaki oyununa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

"BU FUTBOLLA FARK KAPANIR MI?"

"Biz her zaman burada konuşuyoruz, bazen Mourinho'yu eleştiriyoruz Fenerbahçe düşmanı oluyoruz, yapının elemanı oluyoruz. Yapının ne olduğu belli değil, Nihat yapının elemanı! Bugün 70. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin oynadığı futbolla 1 tane Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğa inanıyor mu? 8 puanın kapanacağına inanıyor mu?"

"25 SENE DAHA ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

İnanıyorlarsa 25 sene daha şampiyon olamazlar, gerçekten. Biz hep Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öncesi oynadığı play-off maçlarından beri, Mourinho geldiğinden beri hep oyun gücüne baktık."

PUAN FARKINA DİKKAT ÇEKTİ

Lugano'yu 4-3 yendiğinde bile olmaz böyle bu oyun gücüyle olmaz dedik. Bugün son maç oynandı, ikinci yarı başlayacak Süper Lig'de puan farkı 8.