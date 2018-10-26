Nihat Kahveci: Fikret Orman istifa

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olduğu maçın ardından, siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Nihat Kahveci'den de tepki geldi.
Daha önce Fikret Orman ile yaptğı açıklamalar nedeniyle arası açık olan Nihat Kahveci, Fikret Orman'ı istifaya davet etti.
Nihat Kahveci, twitter hesabından yayınladığı mesajında ''Ben bizi İki kere şampiyon yapan Şenol Güneş 'i seviyor saygı duyuyorum.. FO (Fikret Orman) sevenler takip etmesinnnn yatsın uyusun yazık. Tek gerçek BeşiktAşk 'ı seven Şenol Güneş.. Üzülüyorum kaybeden Beşiktaş 'a. Hep ben yaptım ben kazandım ben elde ettim kafasıyla olmaz FO... FO istifa diyenler??? Ben evet diyorum'' ifadelerini kullandı.
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