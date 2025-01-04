Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldızına çok sert çıkıştı! "Yakıştıramadım sana!"

Ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kameralara yansıyan bir görüntü nedeniyle sarı - kırmızılıların milli futbolcusuna serzenişte bulundu.

"TALİHSİZ BİR AN AMA PENALTI"

Galatasaray'ın galibiyetini Kontraspor'da değerlendiren Nihat Kahveci, sarı - kırmızılıların penaltı pozisyonu için, "Kaan ile Djalma'nın pozisyonu. Dirsek yüzüne çarpıyor mu, çarpıyor. Penaltı. Talihsiz bir an ama penaltı. Bana göre penaltı" sözlerini sarf etti.

"VERİLSE NEDEN VERİLDİ DEMEM"

Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon için ise Kahveci, "Torreira'nın el pozisyonuna verilse neden verildi demem. Topun gitmesini engelliyor. Orada bir çarpma görüyorum" dedi.

"YAKIŞTIRAMADIM SANA"

Barış Alper Yılmaz'ın maçta kameralara yansıyan bir görüntüsüyle ilgili konuşan Kahveci, "Barış Alper Yılmaz sahada bir daha küfür ettiğini görmek istemiyorum. Ağzını yanlış okumadıysam küfür ettin, yakıştıramadım sana. Sonra da top benden çıktı dedin. Güzel hareket. Bunu maç 0-0'ken 90. dakikada da bekliyorum. Hakem duysa kırmızı verir. Yapma Barış" ifadelerini kullandı.