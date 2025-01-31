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Nihat Kahveci, Galatasaray ve Fenerbahçe için istediği rakipleri tek tek açıkladı! "Ben o gün boşuna çıldırmamışım..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.01.2025 11:39
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UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turuna kalırken Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı. Mücadelelerin ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Nihat Kahveci, Galatasaray ve Fenerbahçe için istediği rakipleri tek tek açıkladı! "Ben o gün boşuna çıldırmamışım..."

Dün tamamlanılan Avrupa Ligi lig aşamasının ardından temsilcilerimizin sıralamaları belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play-off etabından devam ederken Beşiktaş, aldığı mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmaların ardından ise yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor'da açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BİREYSEL HATALARIN KURBANI OLDU"

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Galatasaray'ın Avrupa serüvenini yorumlayan Nihat Kahveci, "Osimhen, Sanchez ve Torreira bir sonraki turda yok. Omurilik yok. Berkan sol bekte temiz oynadı dedim ama bireysel hata yaptı. Genel olarak iyiydi ama yetmedi. Bir de Batshuayi'nin kaçırdığı var. Çok kötü vurdu. Bu seviyeler bu hataları kaldırmıyor. Turnuvada bu kadar gol atıp bu kadar gol yenilmez. Galatasaray bireysel hataların kurbanı oldu." dedi.

"BU TAKIMI GEÇMEN LAZIM!"

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Sarı - kırmızılılar için Danimarka ekibi ile eşleşmesinin daha iyi olacağını vurgulayan Kahveci, "Midtjylland eşleşmesi Galatasaray'ın hayrına olur. Bugün izlediğimiz Midtjylland, AZ'den daha zayıf. AZ bir Hollanda takımı, topa sahip oluyor ama Galatasaray genelde topa sahip olan takımlara karşı daha iyi oynuyor. Midtjylland'i bugün izledik iç sahada, dış sahada bu takımı geçmen lazım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINI BÖYLE İZLEMEMEM GEREKİYORDU"

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Fenerbahçe ise Norveç temsilcisini istediğini belirten Kahveci, "Benim son dakikaya kadar 'Fenerbahçe yoluna devam ediyor, etmiyor' stresiyle maçı izlememem gerekiyordu. "Fenerbahçe'ye Bodo Glimt gelsin. Anderlecht kağıt üzerinde zor gözüküyor" sözlerini sarf etti.

"BEN O GÜN BOŞUNA ÇILDIRMAMIŞIM..."

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Beşiktaş için artık tek hedefin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Kahveci, "Maccabi'yi yensen çıktın. Ben o gün boşuna çıldırmamışım. Beşiktaş'ın oyunu böyle devam edemez. Sezon bitmez. Beşiktaş'a sadece Türkiye Kupası kaldı" diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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