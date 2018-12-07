Nihat Kahveci: Milli takımda değişim şart, şampiyonluğa en yakın takım Başakşehir

Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği seminerde Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. 'Türk Futbolu Nereye Gidiyor?' konulu seminerde konuşan Nihat Kahveci, futbol gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde A Milli Futbol Takımı adına önemli başarılara imza atan ve özellikle 2008’de Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı grup maçında 2 dakika içerisinde 2 gol atarak UEFA tarafından maçın adamı seçilmesiyle akıllara kazınan Nihat Kahveci, “Türkiye, tarihinde futbol adına 5 turnuvaya gittiyse bunların 3’ünde bulundum. Çok şanslıyım. Yaptıklarımla, kattıklarımla gurur duyuyorum. Ancak bugünkü Türk futbolunu düşündüğümde çok üzülüyorum. Son 11 yıldır bir başarı yok. İnşallah ilk hedef 2020 Avrupa Şampiyonası. Eski günleri özlüyorum. Sevinmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“A MİLLİ TAKIM'DAN SOĞUMA SÖZ KONUSU"

Nihat Kahveci, A Milli Futbol Takımı’nı insanlara yeniden sevdirmek gerektiğini ifade ederek, “Bizim oynadığımız maçlarda Türk Milli Takımı insanlarla kaynaşmış haldeydi. Şimdi bir soğuma söz konusu. Milli takım maçı olduğunu aramızda bilmeyen insanlar var. Türk Milli Futbol Takımı’nı insanlara sevdirmek gerekiyor. İnsanlar yine o heyecanla, o maç saatini birlikte beklemeli. O soğukluğu yok etmeliyiz” diye konuştu.