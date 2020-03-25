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Nihat Özdemir açıkladı! Süper Lig tescil edilecek mi?

FUTBOL HABERLERİ  | 25.03.2020 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

Nihat Özdemir açıkladı! Süper Lig tescil edilecek mi?

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'in geleceği merak konusuydu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig’in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

Milliyet’e konuşan başkan Özdemir, "Şu an konuşulan iddialar asla doğru değil. Bu konular gündemimizde dahi yok. Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Biz fotoğrafa bu açıdan bakıyoruz."

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

"Herkes kafasına göre, kendi kendine konuşuyor. Karar verici biziz. Ne play-off ne de liglerin mevcut haliyle tescili gündemimizde yer almıyor. "

"HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL"

"Çünkü hiçbir şey belli değil. Sanıldığı gibi ligin başlangıcıyla ilgili öyle belli bir tarih falan da yok. Kulüpler Birliği ile bunu bile konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"BAKAN KASAPOĞLU'NA 7 MADDELİK RAPOR"

Başkan Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, TFF olarak 7 maddelik bir rapor verdiklerini de belirterek, "Bu raporda süreçle ilgili bir dizi senaryolar var ve sadece Sayın Bakan biliyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
nihat özdemir Spor Toto Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu

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