Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup gönderdi. Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi ile kendisi arasında yaşanan tartışmaları izah etmesini isteyen Vefa Küçük'e teşekkür ederek, bu durumun sona ermesini dilediğini ifade etti.
Nihat Özdemir, "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır" dedi.
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