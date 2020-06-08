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Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.06.2020 19:12 | Son Güncelleme

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup yazıldı.

Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup gönderdi. Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi ile kendisi arasında yaşanan tartışmaları izah etmesini isteyen Vefa Küçük'e teşekkür ederek, bu durumun sona ermesini dilediğini ifade etti.
Nihat Özdemir, "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır" dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yarası olan gocunur..güzel bir atasözü..
ALDINIZMI LAN CEVABINIZI ADAM HALA 2010-2011 SEZONUNUN ŞAMPİYONU SİZSİNİZ DİYEMİYOR AMA HALA UTANMADAN AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA YAPIYORSUNUZ
ben düşmandan korkmam ama bize benzeyen düşmandan korkarım
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