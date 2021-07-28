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Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

28.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Seyirci konusuna da değinen Özdemir, flaş açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

"1 YIL ÖNCE BİLDİRDİK"

"Yeni yabancı kuralını geçen sezon uygulayacaktık ancak sizlerden gelen talep nedeniyle bir yıl erteledik. 2021-2022 sezonunda uygulayacağımızı da kulüplerimize 1 yıl önce bildirdik. Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık."

SEYİRCİ AÇIKLAMASI

"Taraftarlarımız artık statta maç izleyebilecekler. Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarıyla birlikte yüzde yüz seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız."

FİNAL AÇIKLAMASI

"PSG - Başakşehir maçında Pierre Webo'nun yaşadığı ırkçılık karşısında ülkece gösterdiğimiz tavır tarihe geçmiştir. Şampiyonlar Ligi finali için hazırlıklarımızı eksiksiz şekilde 2 yıldır tamamladık. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 2005 finalini tekrar yaşatmaktı. UEFA ile görüşmelerimizde hep seyircili final istediğimizi belirttik. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılında İstanbul'da bunu gerçekleştireceğiz. Ağustos ayının sonunda Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekiminin yanı sıra UEFA Gala Gecesi'ne de ev sahipliği yapacağız."

SERVET YARDIMCI İLE 4 YIL DAHA

"Servet Yardımcı 4 yıl daha UEFA Yönetim Kurulu'nda görevini sürdürecektir. Yardımcı'yı tebrik ediyorum. Türk dili konuşan milletlerin futbol federasyonları ile yaptığımız görüşmeler Türk futbolu için önemli bir fayda sağlayacağına inanıyor, bu tür iş birliklerini arttırmak istiyoruz."

TFF 1.LİG'E DE 'VAR' SİSTEMİ GELİYOR

"Türk hakemlerimize güveniyoruz. Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. İstikrara inanıyoruz. VAR sistemi her geçen yıl daha iyiye gitmektedir. MHK Başkanımız Serdar Tatlı, VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de VAR'ı uygulamayı düşünüyoruz.

SÜPER LİG AŞ KURULUYOR!

"Süper Lig AŞ'nin kurulmasıyla ilgili mutabakatımız vardır. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının tüm paydaşlarının 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerini de kapsayacak şekilde "Lig AŞ" kurulmasını TFF olarak destekliyoruz. Bunu hukuken de inceliyoruz. Yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yayın haklarının kullanılması için "LİG AŞ" kurulmasını destekliyoruz."

"YENİ YAYIN İHALESİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

"Türk futbol tarihinde çok önemli kararlara bu Genel Kurul'da imza atacağız. Salonumuzdan ayrılmayalım. Türk futbol tarihinde yeni bir dönem olarak tarihe geçmiş olalım. En büyük hayalim borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı bırakmaktır. Yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz. Bu yılın sonuna kadar yeni yayın ihalesini yapacağız. TFF'den 4 üye, kulüplerden 4 üye ve 1 profesyonel olmak üzere 9 üyeden oluşuyor. TFF'nin amacı ve hedefi; Türk futbolunun gelirlerinin artmasını sağlamaktır."

"GÜÇLÜ OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Bu dönemde bir olmalıyız, uluslararası rekabette daha güçlü olmamız gerekiyor. TFF'nin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilatı'na, Ziraat Bankası'na, tüm sponsorlarımıza, yayın ortaklarımız olan beIN, TRT ve tüm futbol ailesine şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
localar %100 yine zengine yaradı bu iş .. fakir kuru kalabalık niye yaşıyor ki bu dünyada ..
Haftaya karar değişir
Bu zaten aciklaanmisti

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