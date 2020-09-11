Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında futbolseverlere seslenerek, "Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçlarla 2020-2021 sezonuna 'merhaba' diyoruz. Bildiğiniz üzere; futbol tarihimizin en uzun süren sorunu Kovid-19'la mücadelemiz devam ediyor. Belki de tahmin edilenin üzerinde zor bir yıl bizleri bekliyor. Futbol Federasyonu olarak 'önce sağlık' ilkemizden hareketle, sporcu ve insan sağlığı için her türlü hazırlığımızı yaptık. İnşallah el ele vererek yeni sezonda da gemiyi limana sağ salim yanaştıracağız" ifadelerini kullandı. Bir araya gelerek, diyalog kurarak, omuz omuza vererek, karşılıklı fedakarlıklarda bulunarak bu süreci de atlatacaklarını vurgulayan Özdemir, "Bu süreçte en büyük yük, ülkemiz için takdire şayan bir özveriyle çalışan sağlıkçılarımızda ve TFF Sağlık Kurulumuzda olacak. Sağlık çalışanlarımıza kahramanca verdikleri mücadele için her zaman minnettarız. Bu sezonu eski bir futbol efsanemize adamadık ancak sezon boyunca sağlıkçılarımıza ithaf edeceğimiz birçok etkinliğimiz olacak" görüşlerine yer verdi.

Sağlık kurulunun hazırladığı protokolle de daha güvenli bir sezon geçireceklerine inandığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti: "Tüm kulüplerimizi Sağlık Rehberimize harfiyen uymaya, futbol ailesini her şartta titizlikle maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat etmeye davet ediyorum. Bireysel sorumluluklarımızı ihmal edersek, toplumsal sorunlara yol açar, futbolumuzu da tehlikeye atabiliriz. Tabii ki en büyük ümidimiz pandeminin tamamen sona erip tam normalleşmeye geçmemiz, her şeyin düzelmesi ve liglerimizin ikinci yarısı ile birlikte kulüplerimizin, taraftarlarımızın özlediği coşkulu futbol atmosferine kavuşmak." Sağlığın yanında bir diğer önemli meselelerinin mali konular olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türk futbolunun pandemi sorununu daha da güçlenerek atlatması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Biz adil, şeffaf, paylaşımcı, çözüm odaklı bir federasyonuz. Ben ve yönetim kurulum, şu ana kadar tüm kulüplerimiz için ne gerekiyorsa yaptık. Pandeminin etkileri nedeniyle; sezon planlaması, Kulüp Lisans sistemi, Takım Harcama Limitleri, yabancı oyuncu kararı, B Ligi, SGK ve vergi borçları birçok temel konuda, kulüplerimizin istekleri doğrultusunda çözümler bulduk. Bunun yanı sıra TFF 2. Lig ve 3. Lig isim ve yayın hakları için önemli bir anlaşma yaptık. Tüm bu konularda başarıya ulaştığımıza da inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.