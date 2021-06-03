SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Nihat Özdemir: Gruptan çıkacağız

Nihat Özdemir: Gruptan çıkacağız

03.06.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Moldova maçı sonrası konuştu.

Nihat Özdemir: Gruptan çıkacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Özdemir, "Güzel bir maç oldu. Oyuncularımız gayet iyi pas yaptı. Oyuna hakimdiler, iki de gol bulduk. Hocamızı ve oyuncularımızı kutluyorum. Bu bir hazırlık dönemi. Bir hafta daha bu kamp devam edecek. Sonra Roma'da 11 Haziran'da EURO2020'nin ilk maçını yapacağız. Ümitliyiz, iyi bir sonuç alarak devam etmek istiyoruz. Allah nasip ederse, şans da yanımızda olursa bu gruptan çıkacağız. Bütün futbolcularımız İtalya maçının heyecanını yaşıyor. Bütün dünya izleyecek. Kaybetsek bile iki maçımız var. Bizim ana hedefimiz gruptan çıkmak." dedi.

Bakü'deki kardeşlerimize seslenen TFF Başkanı, "İtalya maçında seyirci açısından sıkıntı yaşıyoruz. Bakü'de öyle olmayacak. Kardeşlerimizi maça bekliyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Tek millet, iki devlet. Orada bir raya geleceğiz ve Milli Takım'ı destekleyeceğiz. İyi puanlar alarak gruptan çıkacağız. Ha İstanbul'da oynamışız, ha Bakü'de. Hiç farkı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Lille'de oynayan milli yıldızlarımıza değinen Nihat Özdemir, "Zeki, Yusuf ve Burak seneler sonra Lille'i şampiyonluğa taşıdır. Türkiye olarak sevindik. Lille'de oynayan üç oyuncumuz da Moldova maçında oynadı, başarılıydılar. Burak da Milli Takım'ın tecrübeli ismi, golleriyle katkı yapacak." diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Neden başarılı olmayalım?Neden başarılı olmayalım?
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

Durum hiç olmadığı kadar ciddi! "Karadeniz de ölür"

AVM'lerde yeni dönem!

AVM'lerde yeni dönem!

Inter, Simone Inzaghi'ye emanet

Inter, Simone Inzaghi'ye emanet

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor

Bafetimbi Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor

Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Sinan Gümüş, ezeli rakibe transfer oluyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

Beklenen oldu! Galatasaray ile anlaştı

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü

Ali Koç açıkladı: Artık yıldız takmayacağız

Ali Koç açıkladı: Artık yıldız takmayacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.