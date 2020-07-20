Nihat Özdemir: Hedefimiz %35-40 seyirci ile oynatmak

Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. TFF de bu işe dahildir. Pandemi sürecinden sonra 8 haftalık Süper Lİg'de, 6 haftalık 1. Lig'de oynanan maçlar kalbimizdeydi. İki takım da sadece olay çıktı. İnşallah sona erdireceğiz. 2020/21'i düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız.

Hedef, bir maçı oynamatka ama seyircili oynatmak. Pandemi sürecinden dolayı seyircili oynama işini yapamadan sezonu tamamlıyoruz. Ana hedefimiz 2020/21 sezonuna seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay’da inşası bitmek üzere olan stadı gezdi. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." dedi.

"BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetiz ile görüşeceğiz. Son kararı biz vereceğiz.

"YABANCI SINIRI İÇİN SON SÖZ"

TFF, kararını verdi. Bir defa yabancı sözleşme sıralamasında değişiklik yapmadık. 14 tane yapabilirler. Sahada 8 olacak, 6'sı kulübede olabilir. Bir takımda 3 Türk futbolcu herhalde oynama hakkı vardır. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52! Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar.

"TFF KARARI ALDI, UYGULAYACAK!"

"Ben disipline gelmem" diyor. TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Yolu var. Hukuk var. Tahkim var. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim, önemli bir kurum. Kararını verecek. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat Tahkim Kurulu, yönetimimizi onarsa, itiraz müracaaatlarını reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak.

"TFF BUNA "HAYIR" DEDİ"

Hem medya mensuplarına, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. Yalnız 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Siteden açıkladık. Kulüpler göz gezdirsin. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Biz hepsini düşündük. Kolay yoldan "11 yabancı oynatayım" diyor. TFF, buna hayır dedi ve dur demesini bildi. Bu kararı aldık.