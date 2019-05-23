Nihat Özdemir TFF Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan adaylığını açıklayan Nihat Özdemir, "Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" dedi.

TFF'de Başkan Vekili olarak görev yapan Nihat Özdemir, haziranda yapılacak olan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısı ile duyurdu. Haziranda seçimli genel kurul olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Özdemir, "Yıldırım Demirören 7 yıl boyunca Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunduktan sonra görevinden ayrıldı. Kendisine futbol ailemiz adına teşekkür ediyorum. Kalan 3 aylık süreyi Hüsnü Güreli Bey sorumluluk alıp bu süreci tamamlamak üzeredir. Kendisine de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Futbolda başarının en önemli anahtarlarından birisi de istikrardır. Hepimizin bildiği gibi Ankaragücü'nün ardından uzun yıllar Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticiliğini yaptım. 4 yıldır da TFF de Başkan Vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Burada çok değerli insanlarla çalıştım. Hep birlikte önemli işlere imza attık. Yıldırım Bey ile başladığımız projeleri devam ettirmek, yenilerini eklemek Türk futbolunu daha da ileriye taşımak için 1 Haziran'da yapılacak seçime adaylığımı koydum. Ben futbolun Nihat abisi olarak güçlü tesisleşme, sorunsuz mali yapı, istikrarlı başarı, hoşgörülü futbol iklimi için 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim" diye konuştu.