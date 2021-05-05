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Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

05.05.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun final mücadelesi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir ve Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları

Kadınlar Futbol Ligi'nde Beşiktaş ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

TFF'DEN DİĞER ÜÇ KULÜBE ÇAĞRI

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada "Futbol Kulüpleri, Kadın Futbol Takımları kurmalı, onlara deksek vereceğiz. Buradan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a da çağrıda bulunuyorum, onları da davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇEBİ: "TFF İSTERSE ZORLA YAPTIRIR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise "Sezonun ilk kupası Kadın Futbol Ligi'nde gelebilir. Arkasından diğer kupalar da gelirse mutlu oluruz. Kadınlarımıza verdiğimiz değerde hep bir adım önde koşacağız. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da Kadın Futbol Takımları kurmalı. TFF isterse bunu zorla yaptırabilir" diye konuştu.

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